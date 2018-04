Cassius Duran desiste do trampolim Com uma contusão no abdome, o saltador Cassius Duran desistiu de participar nesta segunda-feira do salto de trampolim de três metros dos Jogos Olímpicos de Atenas. O brasileiro conversou com o técnico Roberto Gonçalves e optou por se poupar para a disputa da plataforma de dez metros na sexta-feira.