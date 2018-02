Castillo mantém título mundial no boxe O boxeador mexicano José Luis Castillo manteve o título mundial dos leves do Conselho Mundial de Boxe, na madrugada de sábado, ao derrotar o cubano Joel Casamayor, por pontos, após 12 assaltos, no ringue do Mandalay Bay Hotel, em Las Vegas. Dois jurados apontaram Castillo como vencedor (116-112) e (117-111), enquanto outro deu a vitória para Casamayor (115-113). Castillo soma 51 vitórias e seis derrotas. Casamayor perdeu pela terceira vez, em 34 combates.