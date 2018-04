Castroneves lamenta bandeira amarela em Indianápolis A mesma bandeira amarela que ajudou o brasileiro Tony Kanaan a vencer as 500 milhas de Indianápolis, na Fórmula Indy, no último domingo, atrapalhou outro piloto do País, Hélio Castroneves, a ter chances de brigar por posições melhores. Helinho, que brigava pela quarta vitória, terminou apenas em sexto lugar, porém disse que o resultado foi importante para mantê-lo na terceira colocação do Mundial.