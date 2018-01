Catamarã Adrenalina Pura vence regata O catamarã baiano "Adrenalina Pura", do comandante George Ehkensperger, foi o primeiro a chegar a Fernando de Noronha e é tricampeão da regata que largou de Recife, no sábado. A tripulação vencedora contou com o velejador Robert Scheidt, que na semana passado torneou-se hexacampeão mundial da classe Laser em Cape Cod, nos Estados Unidos. A falta de ventos mais fortes impediu que o veleiro quebrasse o próprio recorde, concluindo o percurso em 21h21min43s, na manhã deste domingo. No ano passado, o "Adrenalina Pura" havia completado as 300 milhas náuticas (cerca de 540 quilômetros) em 15h30min59s. Até o começo da noite deste domingo, os demais barcos ainda não tinham chegado a Fernando de Noronha. O número recorde de 97 veleiros inscritos para a competição e a mudança da largada da praia de Boa Viagem para o Marco Zero, em frente ao centro velho da capital de Pernambuco, não atrapalharam a tradicional regata de vela oceânica. "Tudo saiu de acordo com as previsões. A prova, mais uma vez, foi muito bem organizada", disse Plínio Romeiro, da Rádio Eldorado, que participa da regata com o veleiro " Mar Sem Fim". Apenas alguns veleiros tiveram de enfrentar problemas na costa da Paraíba quando se enroscaram em algumas redes de pescadores, perdendo alguns minutos. Mas o incidente não teve maiores conseqüências. A organização da regata, que fica no Cabanga Iate Clube, em Recife, computou 500 velejadores de 13 Estados e dez países na regata. Plínio Romeiro acredita que seu veleiro chegará nesta segunda-feira a Fernando de Noronha. "O tempo está ótimo. Uma baleia acompanhou os barcos no início", disse. Até domingo, no fim da tarde, os instrumentos de bordo do "Mar Sem Fim" indicavam uma velocidade média de 21 nós, com um mínimo de 15 e um máximo de 25 nós, durante as primeiras 30 horas da prova. "No ano passado, os ventos foram mais fortes, permitindo que os primeiros colocados terminassem o percurso mais cedo", disse Plínio Romeiro, que também é um dos organizadores da regata Eldorado-Brasilis, que é disputada em janeiro, saindo de Vitória, no Espírito Santo, contornando a Ilha de Trindade e voltando, com o maior percurso de vela oceânica do Brasil. Alguns dos barcos que correram a Recife-Fernando de Noronha deverão estar na edição 2003 da Eldorado-Brasilis. Os organizadores esperam que todo os barcos cheguem a Fernando de Noronha no máximo, até terça-feira de manhã. A premiação está marcada para quarta-feira. Na quinta, os barcos largarão para duas regatas simultâneas: a maioria disputará o percurso entre Fernando de Noronha e Salvador. E outros correrão a regata Fernando de Noronha-Natal, no Rio Grande do Norte.