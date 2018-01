Catarinense na frente no Mountain Bike O catarinense Markolf Berchtold foi o destaque deste sábado nas tomadas de tempo para a prova principal do IV Desafio de Mountain Bike, que tem largada neste domingo marcada para as 9h40, na pista do Ski Mountain Park, em São Roque (SP). Markolf fez 42s727, baixando em mais de cinco segundos o tempo obtido na final da seletiva. Garantiu assim primeira colocação para a prova de hoje. Nataniel Giacomozzi, que é o atual líder do ranking nacional, ficou em segundo lugar, alcançando 43s421, seguido do chileno Sebastian Vásquez, que marcou 44s137. Já Robson "Urubu" de Almeida, que busca o tetracampeonato da competição, terminou em 13º lugar, com 46s529.