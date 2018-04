Categoria de base vai ter fiscalização

Viagens, concentrações, jogadores contratados, quem vai morar nos alojamentos de Itaquera, se é sub-12, 13, 15 ou 17. Agora, tudo no Corinthians terá de ser do conhecimento de todos os diretores. "Não existe mais a centralização do poder nas categorias de base", informou Toni Craveiro, um destes cartolas. "Será um intenso controle, no qual iremos eliminar todos os problemas. Não fugirá absolutamente nada." Miguel Marques e Silva é o diretor geral da base. E terá diretores e gerentes em todas as categorias. A medida é para acabar com as denúncias de pedofilia que abalaram o clube e culminaram com a demissão do gerente Wando de Moraes, acusado de assediar jogadores do clube em seu sítio, em Indaiatuba. Ontem pela manhã, na apresentação de Cilinho, novo coordenador da base, Miguel Marques se reuniu com todos os funcionários do CT de Itaquera e com alguns jogadores por mais de uma hora. O dirigente exigiu que tudo relacionado à pedofilia seja revelado. Punirá severamente quem mexer com os garotos ou souber de algo e estiver acobertando alguém. "O Wando dominava tudo. Isso não existirá mais", garantiu Craveiro, que recebeu reclamação de vários pais de jogadores. "Muitas pessoas no Corinthians sabiam ou desconfiavam das atitudes do Wando. Só que é difícil falar sem ter provas", afirmou, pedindo para ser preservado, um funcionário do clube. "Mas com as feras (jogadores de destaque) ele não se envolvia. Era com os meninos de fora da cidade, que os pais não estavam por perto", seguiu. "Eu nunca tive este problema e também nunca nenhum amigo meu veio me falar sobre isso. Para mim, é novidade", garantiu o meia Lulinha. O Corinthians ainda vai estudar as parcerias com escolinhas de Futebol. Wando era dono de uma em Indaiatuba e teria levado mais de 100 jogadores para o Parque São Jorge. "A presidência é quem vai definir." Desde que saiu do Corinthians, ninguém sabe do paradeiro de Wando. Ele não atende os telefonemas. No sítio de Indaiatuba não aparece faz mais de três meses. "Só a família que está vindo para cá", informou seu Onório, o caseiro, que, sem saber da história de pedofilia, garantiu fazer algum tempo que não tem festas no local. "O seu Wando só vinha aqui com amigos", disse, sem precisar se eram jogadores ou não. Os vizinhos do sítio - a região é cheia deles - garantem jamais ter notado algo de diferente.