Cathy Freeman anuncia aposentadoria A velocista australiana Cathy Freeman, campeã olímpica e mundial nos 400m, anunciou neste terça-feira que vai encerrar a carreira. A atleta, de 30 anos, declarou ao diário Sydney Morning Herald, que perdeu a motivação. "Perdi toda a vontade, o desejo e a energia. Por isso não posso continuar", disse. Depois da olimpíada de 2000, a atleta passou por uma série de problemas pessoais e enfrentou seguidas lesões. Voltou a competir em maio do ano passado, mas vinha perdendo performance desde então. Chamada de ?noiva da Austrália?, Freeman viveu seu momento mágico no dia 25 de setembro de 2000, cuando ganhou o ouro olímpico com apoio de 110 mil compatriotas que lotavam o Estádio Olímpico de Sydney. Ela fechou a prova com a marca de 49.11 segundos, vestida com um uniforme curioso, que tinha apenas o rosto descoberto. Com a vitória, ela se transformou na primeira mulher aborígene a conseguir um título olímpico. Em Atlanta/96, aos 23 anos, Cathy Freeman conquistou a medalha de prata nos 400m sendo superada pela francesa Marie-Jose Perec. Antes havia vencido o campeonato mundial de 1997 (em Atenas) e o de 99, em Sevilha.