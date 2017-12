Cathy Freeman volta em março A velocista australiana Cathy Freeman, campeã olímpica nos 400 metros nos Jogos de Sydney, anunciou nesta segunda-feira que vai voltar às pistas no mês de março. "Espero de todo meu coração voltar a competir em março, em Melbourne?, disse a atleta, que retomou os treinamentos há pouco mais de um mês depois de um ano afastada. Freeman, de 29 anos, assegurou que está treinando "com entusiasmo especial". Ela realiza duas sessões diárias de treinos e garante que o corpo está respondendo favoravelmente aos estímulos. Quando retomou os treinos, a atleta estava com 10 quilos acima do peso. O principal objetivo de Cathy Freeman para o ano que vem são os Jogos de Commonwealth, marcados para julho em Manchester, na Inglaterra.