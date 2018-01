Cauê é o nome da mascote do Pan do Rio, em 2007 O nome da mascote dos Jogos Pan-Americanos 2007, que será no Rio de Janeiro (RJ), é Cauê. O anúncio foi feito neste domingo à noite no programa Fantástico, da TV Globo. Este é um nome próprio, derivado da saudação tupi Auê, que quer dizer "Salve!", e foi escolhido através de votação de mais de um milhão de pessoas. A escolha foi feita através de votação entre os dias 13 de julho e 4 de agosto, por meio da internet e em urnas espalhadas por oito capitais: Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Porto Alegre, São Luís e Florianópolis. Esta mascote foi criada em uma agência de publicidade após dois anos de pesquisas. Também estavam na disputa os nomes Luca, de origem latina, que significa luminoso; e Kuará, que significa sol, em guarani. O anúncio foi feito pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman.