Cavaleiro brasileiro é vice na Espanha O jovem cavaleiro brasileiro Pedro Veniss conquistou, nesta sexta-feira, a segunda posição, na prova com obstáculos de 1,45 m de altura, do Circuito do Sol, na Espanha. Montando Kartouche, Pedro zerou o percurso no desempate, no tempo de 28s80. O francês Olivier Guillon, com Hesperdis D?Ariel (em 27s97), venceu a prova.