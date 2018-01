Cavaleiro Rodrigo Pessoa sofre acidente e será operado Montando o animal Harry Potter, o cavaleiro Rodrigo Pessoa sofreu uma queda no CSI de Genebra, na Suíça, e fraturou a mão na noite de quinta-feira. O atleta brasileiro será operado nesta sexta pelo ortopedista grego Papaloisos. O médico é o mesmo que cuidou de Michael Schumacher em 1999, quando o piloto alemão se acidentou e quebrou a perna e o calcanhar no GP de Silverstone, na Inglaterra. Segundo informações divulgadas no site oficial de Pessoa, foi o próprio heptacampeão mundial da Fórmula 1 que indicou o médico, pois os dois jantaram juntos na Suíça pouco antes da queda do brasileiro. "Foi bom o Schumacher estar aqui e já me indicar um especialista. Ele me garantiu que estarei em ótimas mãos e acho que tudo vai correr bem", comentou o campeão olímpico em Atenas. Por causa da lesão, o cavaleiro cancelou sua participação nas competições do final deste ano e só volta a montar em 2007, na Flórida (Estados Unidos). "Foi uma pena, estava com muita vontade de estrear o Air Jordam Z aqui em Genebra. Agora vou ter um descanso forçado e volto a montar no inicio de janeiro", comentou. Ele ainda iria participar de torneios na cidade de La Coruña (ESP) e Londres (ING).