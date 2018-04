Cavaliers impõe ao Celtics segunda derrota da temporada

LeBron James brilhou na prorrogação para levar o Cleveland Cavaliers à vitória por 109 a 104 em casa sobre o Boston Celtics, apenas a segunda derrota do Celtics na temporada. James marcou 11 de seus 38 pontos na prorrogação e distribuiu 13 assistências para levar o Cavs à terceira vitória consecutiva. Para o Celtics, foi a segunda derrota em 13 partidas. "É definitivamente uma grande vitória", disse James após a partida. "Tivemos altos e baixos, mas encontramos uma forma de vencer, então foi grande." Mas James não estava especialmente animado com a vitória sobre o Celtics, que tem seu melhor início de temporada da NBA em anos. "Simplesmente queremos vitórias e continuar vencendo. Ainda estamos em novembro, e não há vitórias decisivas em novembro." Ray Allen liderou o Boston com 29 pontos, mas perdeu dois lances livres com 23,1 segundos para o final do tempo regular, quando o jogo estava empatado. James desperdiçou uma chance de garantir a vitória do Cleveland no fim do quarto período, mas recuperou-se nos cinco minutos adicionais. "Ele foi fantástico", disse o técnico do Boston, Doc Rivers. "Eles fez grandes arremessos, ele é simplesmente um jogador fantástico." Drew Gooden acertou os oito arremessos que tentou no terceiro quarto e terminou a partida com 24 pontos pelo Cavs, enquanto Zydrunas Igauskas fez mais 15 pontos e 14 rebotes. Kevin Garnett marcou 19 pontos e Paul Pierce, 16, pelo Celtics, que volta a enfrentar o Cavaliers neste domingo. Veja todos os resultados da rodada NBA: Cleveland Cavaliers 109 x 104 Boston Celtics Memphis Grizzlies 110 x 103 New Jersey Nets Miami Heat 110 x 90 Charlotte Bobcats Philadelphia 76ers 114 x 99 Milwaukee Bucks Chicago Bulls 90 x 78 Atlanta Hawks Indiana Pacers 112 x 110 Denver Nuggets LA Lakers 106 x 99 Seattle SuperSonics