Cavalo de raça enfrenta Stock Car Poderá um Stock Car V-6 derrotar um cavalo da raça quarto-de-milha, considerado um animal de velocidade excepcional? O confronto entre a máquina criada pelo homem e o cavalo pela natureza, as vésperas do GP Brasil de Fórmula 1, acontecerá neste sábado, por volta das 19h30, no Hipódromo de Cidade Jardim. O potro Portofino, de 3 anos, na direção de Mailson Praxedes, vai enfrentar na distância de 100 m a supermáquina da equipe Medley Genéricos, pilotado por Guto Negrão. Serão 359 cavalos de força do motor 6 cilindros contra o potro treinado no JC de Sorocaba por Gildo Leite da Silva. Um Stock Car vai de zero a 100 m em 5s83, enquanto um quarto-de-milha percorre 200 m em 11s90. O potro correrá na pista principal de areia, enquanto o carro, na auxiliar. Será colocado um tablado de madeira num percurso de 150 m para que o carro não derrape. O desafio terá direito a photochart e filmagem. Será feito um sorteio e quem acertar o vencedor, ganhará uma passagem área ao Balneário de Portofino, próximo a Gênova, na Itália. Esse confronto é inusitado no JC de São Paulo. Em 1982, um quarto-de-milha, com Valdeci Matos, derrotou uma moto de 250 cc. Foi em São José dos Pinhais (PR) e a disputa em 150 m. Amanhã, além dos 10 páreos e o simulcasting da Gávea - espera-se movimento superior ao de sábado passado, quando foram apostados R$ 814 mil -, haverá a disputa do III GP Haras Portofino, para produtos de 2 anos, da raça quarto-de-milha, em 402 m (areia). A bolsa é de R$ 45 mil, mas se ganhar um animal de criação do haras, subirá para R$ 75 mil. Após o último páreo, haverá o II Leilão Haras Portofino. Luiz Antônio Singnoretti vai assumir o treinamento dos animais do Stud Smith de Vasconcellos. Os cavalos durante 5 anos estiveram com Gilson Borba, que foi o responsável pela boa campanha de Pitu da Guanabara, um dos melhores velocistas que já passou por Cidade Jardim. "O que aconteceu foi uma cobrança de resultados. O seu Alexandre achou melhor fazer uma troca. Mas vou continuar treinando animais de outros proprietários, inclusive do Adolpho, neto do titular do stud", disse Gilson. Miss Kin e Essa Campeã representarão São Paulo no GP Antônio Carlos Amorim (G.III), em 2.000 m (grama), amanhã, na Gávea. Emmy Slew é a favorita da prova teste para o GP Osaf (G.I), dia 17 de maio, em Cidade Jardim. Nereu (J. Jesus, 6,50 4-1-6-2) venceu a Prova Especial Jalmir Parolin, em 1.600 m (areia pesada), em 1?42"2, quinta-feira, no Tarumã. O movimento geral das apostas atingiu R$ 148.745,00.