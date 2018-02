Cavalo ganhador do último Derby de Kentucky é sacrificado O cavalo Bárbaro, ganhador da 132.ª edição do Derby de Kentucky, uma das corridas mais famosas do mundo, disputada nos Estados Unidos, foi sacrificado nesta segunda-feira depois de ter complicações numa fratura na pata traseira, sofrida em maio do ano passado. "Chegamos a um ponto que seria difícil que o cavalo não sofresse mais dor", explicou o co-proprietário de Bárbaro, Roy Jackson. "Foi a melhor decisão que poderíamos tomar nesse momento. As coisas se complicaram muito nas últimas horas." No último fim de semana, Bárbaro passou por uma cirurgia, na qual foram instalados pinos e parafusos no osso da pata traseira direita. Antes, o animal tinha sido analisado pelos melhores veterinários do país, mas nenhum deles conseguiu recuperar seu ferimento. Após vencer o Derby de Kentucky, Bárbaro foi considerado o cavalo mais famoso do mundo e chegou a ser valorizado em US$ 25 milhões. Na ocasião, o ginete que montou o animal era o peruano Edgar Prado.