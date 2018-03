CBAt afirma que apóia Luiz Alberto O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Roberto Gesta de Melo, contestou a afirmação do técnico Luiz Alberto de Oliveira, de que não tem apoio no Brasil e teve de trabalhar no Catar. Gesta disse que Luiz Alberto (treinou o medalhista olímpico Joaquim Cruz) recebe R$ 8 mil por mês do Programa de Treinadores Nacionais.