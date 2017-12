CBAt confirma dois Grand Prix no Brasil O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Roberto Gesta de Melo, acha que o esporte passará por um processo de renovação. Em setembro e outubro, reúne os técnicos, no Brasil, para definir novos projetos. "Vamos trabalhar visando, principalmente, o Pan-Americano de 2007." Gesta, que também é membro do Conselho da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf), confirmou a realização de dois Grand Prix, anualmente, no Brasil, um deles no Rio - nos dias 13 e 14, quando estará em Mônaco, para a Final Mundial do Atletismo (que terá o brasileiro Jadel Gregório, no salto triplo), tentará acertar as datas, provavelmente no fim de maio. O primeiro compromisso internacional importante do atletismo em 2004, será o Mundial Indoor de Budapeste (HUN), de 5 a 7 de março.