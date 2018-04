CBAt confirma mais um doping no atletismo brasileiro

A lista de casos de doping no atletismo brasileiro não para de crescer. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou que o fundista Daniel Lopes Ferreira testou positivo para a substância proibida anfetamina, por meio dos compostos mefemtermina e femtermina.

Com 41 anos, o atleta foi flagrado em exame após o Circuito de Corrida e Caminhada da Longevidade, realizado em Bauru no dia 9 de agosto deste ano. A CBAt recebeu o resultado do teste em 15 de setembro e informou seis dias depois o atleta, que abriu mão da confidencialidade nesta quinta-feira.

Agora, Daniel Lopes Ferreira tem até 28 de setembro para apresentar as justificativas e solicitar a verificação da contraprova do exame de urina.

Este foi o 13.º caso de doping confirmado pela CBAt nos últimos meses e o quinto nos últimos dias, em escândalo que ganha cada vez proporções mais assustadoras. Nesta quarta-feira, veio a confirmação de que a fundista juvenil Jenifer do Nascimento Silva, de 18 anos, testou positivo para a substância proibida isometepteno, muito comum em analgésicos.

Outros três casos haviam sido confirmados na terça-feira, todos flagrados no Campeonato Sul-Americano do Peru, disputado em junho: João Gabriel dos Santos, do salto com vara, Leonardo Elisário, do salto triplo, e Fernanda Gonçalves, do salto em distância.