CBAt confirma os dois maratonistas do Brasil no Mundial de Moscou

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou nesta quarta-feira os dois atletas que vão representar o Brasil na disputa da maratona no Mundial de Atletismo de Moscou, a ser disputado de 10 a 18 de agosto, na Rússia. Solonei Rocha da Silva e Paulo Roberto de Almeida Paula são os convocados para a competição.

Eles foram os únicos que atingiram o índice de 2h13min44 até o prazo estipulado pela CBAt, finalizado no último domingo. Essa data, no entanto, foi apenas para a maratona e a marcha atlética de 50km. Para as outras provas da programação do Mundial, os atletas têm até o dia 14 de julho para conseguir a marca mínima exigida.

Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011, Solonei conseguiu o índice na Maratona de Seul (Coreia do Sul), em março, quando fez 2h12min48. E Paulo Roberto, oitavo colocado na Olimpíada de Londres no ano passado, fez a marca exigida durante a Maratona de Pádova (Itália), em abril, com 2h13min00.

Além dos dois maratonistas já confirmados oficialmente - nenhuma mulher conseguiu classificação para a maratona -, o Brasil tem 10 atletas com índice para o Mundial de Moscou: Franciela Krasucki (100m), Ana Cláudia Lemos (100m), Kleberson Davide (800m), Mahau Suguimati (400m com barreiras), Keila Costa (salto triplo), Augusto Dutra (salto com vara), Fábio Gomes da Silva (salto com vara), Fabiana Murer (salto com vara), Ronald Julião (lançamento do disco) e Jucilene Sales Lima (lançamento do dardo).