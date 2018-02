CBAt confirma suspensões de 2 anos de atletas por doping A Confederação Brasileira de Atletismo confirmou nesta terça-feira a suspensão por dois anos de Sebastião Ferreira da Guia Neto (maratonista) e Matusalém de Lima (corredor), pegos em exame antidoping e que já estavam suspensos preventivamente. Sebastião deu positivo em competição militar realizada em 2005, e posteriormente foi absolvido em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A IAAF recorreu da decisão junto ao CAS (Corte Arbitral do Esportes, com sede na Suíça). Como o atleta aceitou o resultado e já estava afastado das competições desde 18 de agosto de 2005, sua punição terminará no dia de 17 de agosto deste ano. Já Matusalém deu positivo em 22 de outubro de 2006, durante a realização de prova de rua. Ele declinou do direito à análise da Amostra B e também não pleiteou a realização de julgamento do caso pelo STJD. Como o atleta já estava afastado, preventivamente, desde 29 de dezembro último, sua suspensão irá até 28 de dezembro de 2008.