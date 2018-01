CBAt convoca atletas do Cross Country A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou a equipe que representará o País no Campeonato Sul-Americano de Cross Country, nos dias 4 e 5, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), no Rio. Dos chamados, 13 são de São Paulo. Os destaques são Elizabeth Esteves de Souza, nos 4 quilômetros, Wellington Correa Fraga e Benedito Donizete Gomes, nos 12 quilômetros.