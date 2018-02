CBAt cria circuito para fundistas São Paulo, Rio e Fortaleza vão receber as etapas do Circuito de Corridas de Fundo em Pista, criado pela Confederação Brasileira de Atletismo para atrair corredores de rua. A primeira prova será na pista do Ibirapuera (SP), dia 28, com 10 mil m e 3 mil m com obstáculos, masculino e feminino. As outras serão em 18 de novembro, no Rio, e 2 de dezembro, em Fortaleza.