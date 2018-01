CBAt dá prazo para índices por Mundial A Confederação Brasileira de Atletismo deu prazo até 19 de fevereiro para obtenção de índices por parte dos atletas para o Mundial Indoor (em pista coberta), marcado para Moscou, na Rússia, de 10 a 12 de março. Cada país pode inscrever até dois atletas por prova. Na edição de 2004, em Budapeste, na Hungria, o Brasil teve prata no salto triplo com Jadel Gregório e bronze dos 800 m com Osmar Barbosa dos Santos.