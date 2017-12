Cbat define time para sul-americano A Confederação Brasileira de Atletismo (Cbat) definiu a equipe que disputará os Jogos Sul-Americanos Juvenis nos dias 1º a 3 de agosto em Belém (PA). A delegação terá 72 atletas. Bruno Nascimento Pacheco, recordista nacional juvenil nos 100 m e 200 m, é uma das grandes esperanças do País. No atletismo mundial, nesta quarta-feira, a bielorrusa Alesia Turova marcou novo recorde nos 3.000 m com barreira: 9min21s72.