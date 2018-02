CBAt discute destino dos recursos para 2006 O objetivo do atletismo brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio, é bater o recorde de medalhas na história de participação da modalidade: 16 (7 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze), ganhas em Winnipeg, em 1999. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) voltou a programação de 2006 para preparar os atletas ao Pan. A entidade estima poder contar com um orçamento de R$ 14 milhões este ano, incluindo R$ 9 milhões do patrocinador principal, a Caixa Econômica Federal. Os programas em que os recursos serão aplicados serão definidos até domingo, pelo III Fórum de Atletismo,em São Paulo. Mas nesta sexta já foram aprovados programas de apoio a atletas de alto nível, jovens talentos e para treinadores. Os atletas receberão de R$ 3 mil (medalhistas em Mundiais e Olimpíadas) a R$ 400,00 por mês, de acordo com resultados individuais. ?Cada treinador dirá o que quer para que o seu atleta chegue bem ao Pan e a CBAt vai garantir?, afirmou, em São Paulo, o presidente da CBAt Roberto Gesta de Melo. ?A prioridade é o Pan-Americano do Rio. Temos de fazer muito bonito em casa. Mas todo o trabalho terá desdobramentos para a Olimpíada de Pequim, em 2008?, disse Gesta.