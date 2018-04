CBAt fará novo apelo por Vanderlei Por que Vanderlei Cordeiro de Lima poderia ter ganho a medalha de ouro olímpica? A análise técnica sobre a maratona de Atenas e o que o fundista brasileiro perdeu depois de ser atacado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan no 36º quilômetro da prova serão tema de novo documento de apelo ao presidente da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), Lamine Diak - a medida da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) tem o aval do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Em Atenas, a IAAF negou o pedido dos brasileiros, que queriam que Vanderlei também recebesse a medalha de ouro. "Ontem, revi o vídeo da prova. Fiz vários cálculos e acho que Vanderlei poderia ter vencido a prova se não tivesse sido atacado", afirmou Ricardo D?Angelo, técnico de Vanderlei. Ele recebeu do presidente da CBAt, Roberto Gesta de Melo, para revisão, uma cópia do documento que será enviado à IAAF. Ricardo D?Angelo explica as razões de sua teoria, que contraria as afirmações de especialistas de que o italiano Stefano Baldini, que diminuía sua desvantagem em relação ao brasileiro a cada quilômetro e fatalmente passaria Vanderlei. "No mínimo, o Vanderlei tinha chance real de vitória. Do quilômetro 35 para o 40, incluindo o stop and go (como define o ataque do ex-padre irlandês, usando um termo do automobilismo), ele correu 15m09 e o italiano, 14m39s. Até o quilômetro 35, antes do ataque, a diferença entre eles era de 28 segundos. Se não tivesse havido o incidente, Baldini só teria encostado no Vanderlei no quilômetro 40", explicou. O técnico retoma o raciocínio, lembrando que, com o ataque de Cornelius Horan, dados não estatísticos entraram no processo. Vanderlei sofreu grande descarga de adrenalina, perdeu concentração, ritmo de prova e ainda 15 segundos. "Quando houve o problema, o italiano não estava visualizando o Vanderlei. Ter o rival no campo de visão muda a motivação."