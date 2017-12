CBAt fixa critério de índices para Mundial O mesmo critério de classificação usado para a Olimpíada de Atenas deve ser mantido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para a próxima temporada. O Mundial de Helsinque, na Finlândia, em agosto, será a competição mais importante de 2005. Os índices - marca mínima estabelecida para assegurar a participação dos atletas em cada prova - serão considerados a partir de janeiro de 2004. Os atletas terão de fazer uma vez o índice A, mais forte. Se a marca for obtida em 2004 repetir pelo menos o índice B, mais fraco, em 2005. Ou ainda fazer duas vezes o B, em 2005. O assunto foi tema de reunião, hoje, entre técnicos convidados para fazer os ajustes necessários na programação do ciclo olímpico, até os Jogos de Pequim, em 2008. Hoje, a CBAt reúne integrantes da comissão de atletas, na Federação Paulista de Atletismo. O projeto será votado no Forum do Atletismo, de 20 a 23, em São Paulo. O atletismo já teve critério mais rígido de qualificação. Pelo atual critério de seleção, 37 atletas foram para Atenas. O esporte trouxe a medalha de bronze ganha por Vanderlei Cordeiro de Lima, na maratona. O presidente da CBAt, Roberto Gesta de Mello, disse que adota os critérios da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf) e não teme críticas. "Dos 37 que foram a Atenas, apenas quatro, três com menos de 23 anos, não tinham índice A." Gesta disse que a maior participação em torneios internacionais ajudará a formar uma equipe competitiva para o Pan do Rio, em 2007, em todas as provas.