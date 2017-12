CBAt terá comissão antidoping O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Roberto Gesta de Melo, anunciou nesta sexta-feira, em Edmonton, Canadá, onde está sendo realizado o Mundial, a formação de uma Comissão Antidoping, integrada por representantes dos dirigentes, técnicos, atletas e médicos, para acompanhar tudo o que se refere ao doping no Brasil. Gesta observou que embora a CBAt tenha feito cerca de 60 controles antidoping, grande parte deles fora de competições, deseja acabar com boatos sobre atletas que usam doping e qualquer dúvida que possa ser levantada sobre os controles que são feitos. A Comissão Antidoping é presidida pelo advogado Thomaz Mattos de Paiva, que atuou nos casos dos atletas Elizângela Adriano e Sanderlei Parrela, e tem entre os seus integrantes o médico Eduardo de Rose, do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Federação Internacional de Atletismo (Iaaf).