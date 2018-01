CBAt vai propor recall de dirigente Dar aos integrantes de uma confederação o poder de substituir os seus dirigentes, de forma automática e rápida. Pode soar estranho, mas a proposta inovadora no esporte nacional vai ser feita pelo presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Roberto Gesta de Melo, na Assembléia Geral Ordinária da entidade, marcada para 7 de dezembro, em São Paulo. A CBAt poderá instituir o recall em seus estatutos. A expressão, usada pela indústria automobilística para convocar proprietários para reparos ou trocas em veículos, pode ser incorporada ao estatuto. O recall não substituiria os outros dispositivos legais para eventual afastamento de dirigentes, por infração às normas ou improbidade administrativa. O mandato da diretoria da CBAt é de quatro anos, coincidente com o ciclo olímpico, mas após dois anos se a comunidade do atletismo estiver descontente poderá substituir os seus dirigentes. ?Tenho certeza de que a proposta será aprovada. Os dirigentes precisam ter espírito crítico. Os que têm a confiança da comunidade do esporte devem permanecer, os que não têm devem se retirar.? Gesta, de 58 anos, no comando da CBAt desde 1987, não acredita que a idéia possa prejudicá-lo no futuro. ?De que adiantaria ocupar uma função e não ser aceito??