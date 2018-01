CBDA define a seleção brasileira de saltos ornamentais A equipe brasileira de saltos ornamentais nos Jogos Pan-Americanos foi definida neste domingo, com o encerramento do Troféu Brasil: Juliana Veloso, Tammy Galera, Milena Sae, Evelyn Winckler, César Castro, Cassius Duran, Hugo Parisi e Ubirajara Barbosa. O destaque do dia foi a jovem Tammy, 16 anos, que venceu o trampolim de 3 metros (232,55 pontos). Foi sua primeira conquista em competições adultas. Os atletas concorrerão nas seguintes modalidades, de acordo com a escolha da comissão técnica da CBDA: Masculino Cassius Duran - Plataforma, Plataforma sincronizada e trampolim de 3 metros sincronizado; Hugo Parisi - Plataforma e Plataforma sincronizada; César Castro - Trampolim de 3 metros e trampolim de 3 metros sincronizado; Ubirajara Barbosa - Trampolim de 3 metros. Feminino Juliana Veloso - Plataforma, Trampolim de 3 metros e trampolim de 3 metros sincronizado; Milena Canto Sae - Plataforma, Trampolim de 3 metros e Plataforma Sincronizada; Evelyn Winkler - Plataforma Sincronizada; Tammy Galera Takagi - Trampolim de 3 metros sincronizado.