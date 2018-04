CBDA define as equipes do 4x200m livre para Mundial A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) confirmou as equipes que vão representar o Brasil na prova do revezamento 4x200 metros livre no Mundial de Barcelona, marcado para julho, na Espanha. Os quatro nadadores do masculino e as quatro do feminino foram definidos após a disputa de duas seletivas, o Troféu Maria Lenk, realizado no final de abril no Rio, e o Campeonato Brasileiro, que acontece nesta semana, em Curitiba.