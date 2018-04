CBDA define seleção para o Mundial de Barcelona

CURITIBA - A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) definiu neste domingo a seleção dos nadadores que vão representar o Brasil nas piscinas do Mundial de Barcelona, em julho. A equipe brasileira foi definida após a disputa do 2º Brasileiro Senior, em Curitiba. Era a última chance para os atletas alcançarem o índice.

A competição no Paraná não alterou a definição daqueles classificados durante o Troféu Maria Lenk para as provas individuais. Somente as disputas de revezamento, com duas mudanças, uma no 4x200 metros livre e outra no 4x100 metros livre.

Na primeira, Manuella Lyrio entrou na disputa ao se destacar nas piscinas de Curitiba. Ela vai compor a equipe brasileira na prova com Jessica Cavalheiro, Carolina Bilich e Larissa Oliveira.

Na segunda, Alessandra Marchioro entrou no 4x100m livre, que contará ainda com Daynara de Paula, Larissa Oliveira e Graciele Hermann. Alessandra poderá integrar também o time do revezamento 4x100 metros medley.

Em uma das disputas para obter vaga nos 50 metros costas masculino, ninguém obteve o índice de 24s81. Guilherme Guido (25s16), Fabio Santi (25s56), Vítor Guaraldo (25s89) e Victor Borducchi (28s13) passaram em branco. Assim, o Brasil será representado nesta prova somente por Daniel Orzechowski, que conquistou o índice no Troféu Maria Lenk.

Depois destas disputas, restou somente uma pendência para definir a seleção brasileira em Barcelona. Nicolas Oliveira e Fernando Ernesto têm o mesmo tempo (48s72) nos 100 metros livre. A CBDA não explicou como fará o desempate entre os dois nadadores, que brigam pela segunda vaga na prova. A primeira pertence a Marcelo Chierighini.

Confira a lista com os nadadores da seleção brasileira:

Masculino

50m livre - Cesar Cielo e Marcelo Chierighini

100m livre - Marcelo Chierighini e Nicolas Oliveira ou Fernando Ernesto

200m livre - Nicolas Oliveira

50m costas - Daniel Orzechowski

200m costas - Leonardo de Deus

50m borboleta - Nicholas Santos

200m borboleta - Leonardo de Deus

50m peito - João Gomes Junior

100m peito - João Gomes Junior e Felipe Lima

200m medley - Henrique Rodrigues e Thiago Pereira

400m medley - Thiago Pereira

Feminino

50m livre - Graciele Hermann e Alessandra Marchioro

100m costas - Etiene Medeiros

200m medley - Joanna Maranhão

400m medley - Joanna Maranhão

Revezamentos

4x100m livre feminino - Alessandra Marchioro, Daynara de Paula, Larissa Oliveira e Graciele Hermann

4x100m livre masculino - Marcelo Chierighini, Nicolas Oliveira ou Fernando Ernesto Santos, Bruno Fratus e Vinícius Waked

4x200m livre masculino - Nicolas Oliveira, João de Lucca, Fernando Ernesto e Vinícius Waked 4x200m livre feminino - Manuella Lyrio, Jessica Cavalheiro, Carolina Bilich e Larissa Oliveira

4x100m medley masculino - Daniel Orzechowski, João Gomes Junior, Thiago Pereira e Marcelo Chierighini

4x100m medley feminino - Etiene Medeiros, Beatriz Travalon, Daynara de Paula e Alessandra Marchioro