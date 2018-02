A equipe brasileira de nado sincronizado, bronze no Pan do Rio, foi desfeita pela CBDA. A entidade, que alegou falta de verba, decidiu investir no dueto em busca da vaga olímpica. Com isso, apenas Lara Teixeira e Nayara Figueira, dupla titular, e Michelle Frota e Giovana Stephan continuam na seleção.