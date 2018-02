CBDA recomenda suspensão de nadadora O painel da Comissão de Controle de Doping da Confederação Brasileira de Deportos Aquáticos (CBDA) decidiu nesta quarta-feira recomendar à Federação Internacional de Natação (Fina) a suspensão por dois anos de Julyana Bassi Kury, do Ecus/Suzano. Em junho, o exame de doping dela deu positivo para a substância stanozolol, após a disputa do Campeonato Brasileiro, no Rio. Ante o painel, a atleta não contestou o resultado do exame e também desistiu de fazer a contraprova, "por questões financeiras". No entanto, frisou que não se dopou e que o problema foi ocasionado por remédios receitados pelo médico Fábio Labat. ?Em Agosto de 2003, procurei o médico Dr. Fábio Goussain Labat (CRM 76218), da Clínica Fit Center, que foi indicada por um amigo de meu pai. O médico recomendou as dietas que deveria fazer e receitou alguns suplementos nutricionais (vitaminas, carboidratos) e sugeriu ainda algumas dicas de musculação, pois já tinha como objetivo as Olimpíadas de 2004", escreveu Julyana em carta apresentada ao painel. Julyana ainda reiterou que vai processar o médico. " Uma vez presente a substância vedada (Stanozolol) na amostra que cedi para exame antidoping, sei que a punição é inevitável, até porquê, me submeti aos cuidados de um médico que, pelo visto, não conhecia quais eram as substâncias vedadas pelas regras antidoping ou estava tentando me enganar."