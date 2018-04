CBDA resolve adotar testes fora das competições

A triatleta e médica Sandra Soldan já deu sua primeira sugestão para o controle de dopagem da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - e que deve ser adotada pela entidade: fazer exames surpresa, fora da data de competições, nos nadadores brasileiros. Na terça-feira, Sandra assumiu como diretora-adjunta de doping da CBDA. Foi justamente um exame antidoping realizado fora de competição que causou a suspensão preventiva de Rebeca Gusmão pela Federação Internacional de Natação (Fina). No teste surpresa de 13 de julho - data de abertura do Pan do Rio -, o nível de testosterona da atleta aparecia em quantidade acima da permitida. "Devemos fazer esse tipo de exame porque o próximo ano, com a Olimpíada, será muito importante", afirmou Sandra. "Foi uma das idéias que dei ao Coaracy (Nunes, presidente da CBDA)." Sandra será subordinada a Eduardo De Rose, confirmado no cargo de diretor - ele havia assumido o posto interinamente na semana passada, depois do pedido de demissão da médica Renata Castro. A triatleta se formou em medicina em 1997, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, faz curso de especialização na área de medicina esportiva. Como atleta, foi a 19ª no Pan do Rio. Sandra garante que conciliará esporte, estudos e a nova função. "Já comparei todos os calendários e acho que não terei problemas. Quero orientar os atletas, principalmente sobre o uso de substâncias proibidas, usando minha experiência como atleta. Posso fazer via e-mail ou via celular." A estréia na nova função será na Super Final da Copa do Mundo, em Belo Horizonte, entre os dias 23 e 25. COB ATENDE À POLÍCIA O presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, reuniu-se ontem, no Rio, com o delegado Marcos Cipriano, titular da Delegacia de Repressão de Crimes contra a Saúde Pública (DRCCP), responsável pelo inquérito criminal que deverá ser aberto para investigar a adulteração das amostrar de urina de Rebeca Gusmão, e concordou em pagar as despesas aéreas e com estadia das pessoas que serão intimadas a depor. É uma maneira de acelerar a investigação. Do contrário, o processo seria mais moroso - as testemunhas que residem fora do Rio, por exemplo, poderiam ser ouvidas por meio de precatórios. É o caso de Adriana Salazar, escolta que não pode acompanhar a coleta de urina de Rebeca no antidoping feito antes do Pan do Rio. Ela mora no Recife. CONGRESSO MUNDIAL Começa hoje, em Madri, o 3º Congresso de Doping no Esporte. A reunião, organizada pela Agência Mundial Antidoping (Wada, em inglês), prosseguirá até sábado. Mudanças no código de dopagem serão discutidas, assim como a sucessão do presidente da entidade, o canadense Dick Pound. Eduardo De Rose está na Espanha, como único latino-americano membro da Wada.