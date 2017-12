CBDN conta com novo CEO para alavancar os esportes de inverno

Com apenas 26 anos, Pedro Cavazzoni é o novo CEO da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) e vai tentar aumentar a popularidade dos esportes de inverno no Brasil e trabalhar para que o País tenha novos talentos, em um projeto a longo prazo na entidade.

Uma das tarefas será ampliar a base da pirâmide para detectar talentos e, com isso, colher os frutos no futuro. Para isso, contará com a formação de núcleos baseada em um estudo da CBDN que relacionou a competitividade que o Brasil teria em uma das 19 modalidades de neve com a viabilidade de implantá-la em território nacional.

Entre as modalidades, as que parecem ser mais interessantes do ponto de vista do crescimento do esporte são o esqui aerials, o cross country, o biatlo e o snowboard slopestyle feminino. Esses esportes poderiam ser praticados no Brasil com modalidades semelhantes, e os atletas fariam treinos na neve com frequência.

É o caso do projeto com o esqui aerials, que foi buscar profissionais da ginástica artística. Países como Austrália e China fizeram isso, na mesma modalidade, e têm colhidos excelentes frutos, com destaques olímpicos no aerials. O dirigente também reconhece que a entidade não foi feliz em trazer os atletas do skate para o esporte de neve, mas isso no futuro venha a acontecer.

Apesar da pouca idade, Cavazzoni estava no comando do departamento técnico da entidade desde 2011 e atuou junto ao Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico do Brasileiro, período no qual a confederação apresentou considerável crescimento de receita. Ele ajudou a desenvolver os projetos olímpicos de Sochi-2014 e o inédito projeto paralímpico de inverno brasileiro, em parceira com o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).