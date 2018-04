CBF adia jogo do Corinthians com o Vasco

O técnico Nelsinho ganhou um pouco mais de tempo para montar e preparar o time do Corinthians para o jogo com o Vasco. A partida, que pode decidir a permanência da equipe na Série A, foi transferida para o dia 28, quarta-feira, às 21h45 - estava inicialmente marcada para o domingo, dia 25, às 16 horas. A CBF também adiou o confronto entre Atlético-MG e Goiás para a mesma data do jogo do Corinthians contra os cariocas. O treinador garante que gostou da mudança. "Vamos ter 15 dias para treinar e tentar manter essa evolução do time", declarou. O maior risco é a perda do ritmo de jogo. Problema que Nelsinho pretende amenizar com jogos-treino contra os times sub-17 e sub-20. "E dominar a ansiedade, também. Claro que a gente quer decidir logo, mas vamos ter que agüentar." Contra o Vasco, o Corinthians não terá o zagueiro Zelão, o volante Moradei e o atacante Finazzi, todos suspensos. Fábio Braz deve entrar na defesa, Bruno Octavio no meio e Arce no lugar do camisa 9. "Ele está num bom momento técnico e com astral melhor do que o Clodoaldo", disse Nelsinho, ao justificar sua opção pelo boliviano. "Com ele, Lulinha e Dentinho, o time fica mais leve, mais solto." Arce, porém, não terá muito tempo para aprimorar o entrosamento com os companheiros de ataque. O atacante já se apresentou à seleção da Bolívia - que enfrenta Argentina e Venezuela pelas Eliminatórias - e só volta ao Corinthians no dia 23. Para o zagueiro Fábio Braz, os 15 dias de treino vão servir para estudar Romário. A possibilidade de o veterano entrar em campo contra o Corinthians assusta o zagueiro, que foi companheiro dele no Vasco. "Parece que ele está morto, mas decide em um lance", comentou. BEREZOVSKI NÃO APARECE O magnata Boris Berevzovski, acusado por crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, não compareceu, ontem, ao interrogatório da Justiça Federal. O processo prosseguirá à revelia. A defesa do russo requereu a transcrição das gravações feitas com autorização judicial. Pediu, ainda, adiamento da audiência, mesma atitude dos advogados de Kia Joorabchian e Nojan Bedroud, que têm interrogatórios marcados para hoje. Eles são réus no processo Corinthians-MSI. O juiz Fausto de Sanctis indeferiu todos os pedidos: "Houve tempo hábil para que as partes fizessem a análise da prova e colhessem os apontamentos que reputassem necessários".