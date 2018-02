CBF aumenta rigor para liberar arenas

Com temor de punições e processos, principalmente após a queda de parte da arquibancada do Estádio da Fonte Nova, que matou sete pessoas, no mês passado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou ontem seu Regulamento Geral das Competições (RGC) para 2008, com modificações no artigo que diz respeito à inspeção dos estádios a serem utilizados em competições homologadas por ela. O artigo 11, agora, determina que partidas só poderão ser realizadas em estádios que tenham a aprovação da Comissão Estadual de Inspeção de Estádio (Ceie) dada no máximo 60 dias antes do início de qualquer competição. A responsabilidade será exclusiva das federações locais, e não da CBF. O acidente na Fonte Nova pode render processos civis contra com a CBF, já que é a responsável pela organização do Campeonato Brasileiro da Série C. O mesmo vale para a Federação Baiana de Futebol, para a Sudesb, responsável pela manutenção do estádio, e para os governos estadual e municipal. VIOLÊNCIA Cadastrar os líderes das torcidas organizadas dos quatro grandes clubes do Rio e proibir que torcedores indiciados pela polícia entrem no Maracanã são as principais medidas que estarão em vigor para combater a violência nos estádios cariocas em 2008. Além disso, qualquer dirigente que financie tais grupos envolvidos em atos de vandalismo será co-responsabilizado e responderá criminalmente. As decisões citadas acima foram tomadas ontem pelo secretário Estadual de Turismo, Esporte e Lazer, Eduardo Paes, durante reunião com o comandante do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe), major Marcelo Pessoa, e o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Deoclécio Francisco de Assis. As ações serão implantadas a partir do Campeonato Carioca de 2008, que começa em janeiro, pelas polícias Civil e Militar. O primeiro passo será intimar os chefes das torcidas organizadas para cadastrá-los por foto e impressão digital, a fim de montar um banco de dados acessível em delegacias. ''''Figuras travestidas de torcedores não vão mais andar impunemente. Não vamos mais confundir marginais com torcedores'''', declarou Eduardo Paes, que também preside a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), entidade que administra o Maracanã. ''''Os líderes das organizadas vão responder por qualquer ato de vandalismo praticado por seus comandados ''''. O delegado da DPCA foi além. Mandou um recado aos dirigentes que fornecem ingressos e outros benefícios às torcidas organizadas. ''''Se insistirem no apoio, vão ser indiciados pelos mesmos crimes cometidos pelo bando.'''' Na semana passada, a Polícia Civil prendeu 29 torcedores de Vasco e Botafogo acusados de participar de briga que provocou a morte do flamenguista Germano Soares da Silva, de 43 anos. A Justiça já soltou oito suspeitos.