CBF confirma Corinthians x Figueirense no dia 18 de maio na Arena Corinthians

RIO - A CBF confirmou nesta sexta-feira que Corinthians x Figueirense, único evento-teste oficial da Arena Corinthians, em preparação para a Copa do Mundo, será disputado no dia 18 de maio, às 16 horas. A partida será válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro jogo oficial a ser disputado no estádio paulista da Copa, o duelo estava marcado inicialmente para o dia 17, sábado, às 21 horas. A partida servirá para testar o sistema de transporte que leva os torcedores ao estádio, as telecomunicações e a segurança do local.

O diretor executivo do Comitê Organizador Local da Copa (COL), Ricardo Trade, disse nesta sexta que o estádio não utilizará toda sua capacidade neste jogo. Mas não indicou quantos ingressos estarão disponíveis. O limite deverá ser 48 mil torcedores, número de assentos fixos da arena.

Para o jogo, não deverão ser liberadas as arquibancadas provisórias, que vão aumentar a capacidade da Arena Corinthians em 20 mil lugares. Estes assentos temporários ainda estão sendo instalados no estádio. A previsão é que sejam entregues até o dia 15 de maio.

A Arena Corinthians receberá seis partidas no Mundial, incluído a abertura, entre a seleção brasileira e a Croácia, no dia 12 de junho.