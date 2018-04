CBF dificulta amistoso com Lyon no Morumbi A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) complicou a realização de amistoso do São Paulo contra o Lyon, no dia 7 de outubro, no Morumbi. O jogo marcaria o ano da França no Brasil, mas a entidade não aceitou alterar a data do confronto com o Coritiba, marcado para o dia 7, para a semana seguinte. A partida ficou praticamente inviabilizada.