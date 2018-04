CBF pede para jogadores do Bayern forçarem a vinda

O coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, já deu início a uma de suas principais missões: servir de escudo para Luiz Felipe Scolari. Ele concedeu entrevista coletiva ontem na qual centrou quase todas suas respostas na polêmica liberação de Dante e Luiz Gustavo pelo Bayern de Munique, e deixou claro que os atletas também têm de interceder para que os clubes não os impeçam de servir à seleção.

Parreira contou que tem conversado diariamente com Dante, que seria o porta-voz de Luiz Gustavo, e ouvido dele a vontade de vir para a seleção.

"O jogador também tem de se esforçar, demonstrar desejo de vir e tentar convencer o clube", disse, ressaltando que os dois atletas do Bayern de Munique estavam fazendo isso.

"Vários jogadores que já estão com a gente aqui no Rio agiram assim e se apresentaram à seleção com antecedência de alguns dias."

O coordenador sentou-se ao lado do médico José Luiz Runco, do preparador físico Paulo Paixão e do auxiliar de Scolari, Flávio Murtosa.

Bem próximo deles, o técnico acompanhava a entrevista, fora do campo visual dos jornalistas. O coordenador ressaltou a posição da CBF: ou os jogadores se apresentam até sábado, às 16 horas, ou vão estar impedidos de atuar tanto pelo clube como pela seleção até o fim da Copa das Confederações, dia 30 de junho.

"É uma determinação da Fifa. Os atletas têm de ser liberados 15 dias antes de uma competição oficial. Essa briga é algo que não vai acabar nunca", disse Parreira, no início da tarde, no hotel que hospeda a seleção na zona sul carioca.

O impasse com o Bayern de Munique gerou, num primeiro momento, troca de correspondência entre CBF e clube. Como não houve acordo, o caso foi levado pela entidade à Fifa, que informou o Bayern sobre a obrigatoriedade da liberação.

Generosidade. O clube quer os dois atletas para decidir sábado a Copa da Alemanha contra o Stuttgart. Para a CBF, não se pode abrir mão de todas as reivindicações.

"Já liberamos o Neymar na semana que vem para ser recebido pelo Barcelona. Vamos fazer o mesmo com o Jefferson e o Filipe Luís, cujas mulheres devem dar à luz duas meninas nos próximos dias", declarou Parreira.