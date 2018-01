CBF revela times do Brasileiro Feminino, e Corinthians é novidade

A CBF divulgou nesta segunda-feira a lista de 20 clubes participantes do próximo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A principal novidade é a presença do Corinthians. Se vem colhendo os frutos de boas campanhas no masculino e foi campeão nacional em 2015, entre as mulheres o time paulista ainda engatinha e fará sua estreia na competição no ano que vem.

Com isso, o Corinthians é mais um dos principais clubes brasileiros que voltam a investir no futebol feminino. Em 2016, ele terá como companhia na competição outros dos times que formam os 12 principais do País, como Santos e Flamengo, que estrearam no campeonato em 2015, e o Vasco, que participou das edições de 2013 e 2014 e havia ficado de fora da última.

Além do Corinthians, outro grande clube brasileiro que estreia no campeonato no ano que vem é o Vitória. O time baiano, o Pinheirense-PA, o Viana-MA, o Caucaia-CE, o Náutico, o São Francisco-BA e o Vitória-PE são os representantes das regiões norte e nordeste do País.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas quem conta com mais representantes é mesmo o sudeste. São Paulo é a região com mais participantes, com seis (Corinthians, Santos, Rio Preto, São José, Ferroviária e Centro Olímpico), seguido do Rio, que tem três (Duque de Caxias, Flamengo e Vasco). Completam a lista o Kindermann, de Santa Catarina, o América, de Minas Gerais, e o Iranduba, do Amazonas.

Na edição de 2015, o Rio Preto faturou o título, ao derrotar o São José na decisão. O mesmo São José foi derrotado na final da primeira edição, em 2013, quando caiu diante do Centro Olímpico. Em 2014, a decisão aconteceu entre Ferroviária e Kindermann, com vitória do time paulista.