CBF vence e derruba pedido de CPI

Ricardo Teixeira venceu outra vez. Por pouco, mas o presidente da CBF venceu. Foi enterrada ontem a tentativa de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar crimes de lavagem de dinheiro no futebol brasileiro. A CPI mista, que ocorreria na Câmara dos Deputados e no Senado, foi arquivada porque não conseguiu o número mínimo de assinaturas para sua instalação. Eram necessárias 171 assinaturas de deputados e 27 de senadores. Os articuladores da CPI conseguiram 168 na Câmara e 39 no Senado. "Determino o arquivamento do requerimento de instalação da CPI do Corinthians", declarou o presidente interino do Congresso, deputado federal Nárcio Rodrigues (PSDB-MG), ele próprio para lá de feliz com o resultado. Nárcio assinou o pedido e depois voltou atrás, por sugestão do governador Aécio Neves. Outros 104 deputados e 6 senadores fizeram o mesmo. O ponto de partida da investigação seria a parceria entre Corinthians e MSI, mas deputados e senadores pretendiam investigar também outros clubes e federações de futebol. Na luta contra a CPI, Teixeira teve apoio dos governadores de estados que querem ser sedes do Mundial de 2014. O argumento formal do dirigente da CBF era que a CPI comprometeria a imagem do País e afastaria investidores estrangeiros. Mais de um parlamentar confirmou ao Estado o assédio de Teixeira - diretamente, ou por pressão dos governadores. Dois tucanos estavam à frente da coleta de assinaturas - o deputado Silvio Torres (SP) e o senador Alvaro Dias (PR). Eles protestaram contra a interferência da CBF na derrubada da CPI. "Por que um parlamentar há de sucumbir diante de um cartola? Por que só se investiga corrupção no Parlamento, no governo? No futebol não pode? A pressão vem de fora e amesquinha o Congresso", protestou Dias. O senador avalia pedir CPI só no Senado, mas teria de formular novo requerimento e colher assinaturas outra vez. "O presidente da CBF entendeu que a investigação seria contra ele e quis mostrar o poder que tem", atacou Torres. "Se Ricardo Teixeira pode blindar o futebol no Congresso, imagine o que mais poderá fazer. Se esse é preço a pagar por ser sede da Copa do Mundo, é melhor não termos Copa." AÉCIO COMEMORA Só de Minas Gerais, foram 22 deputados desertores, de dez partidos diferentes. Resultado da pressão direta do governador Aécio Neves, que tenta levar o jogo de abertura da Copa de 2014 para Belo Horizonte. Mas os estados de Dias e Torres ajudaram a matar a CPI. Foram 8 parlamentares de São Paulo e 5 do Paraná. O Maranhão ajudou com a retirada de 12 assinaturas. Também chamou a atenção o fato de Aldo Rabelo (PCdoB-SP), que presidiu a investigação sobre a CBF e a Nike, em 2000, não ter apoiado a CPI do Corinthians. Por meio de sua assessoria, o deputado informou que "nessas questões, sempre vota de acordo com a liderança do partido." Neste caso, o líder do PCdoB é Renildo Calheiros, irmão de Renan. Quem também trabalhou contra a CPI foi o PV - partido cujo líder é Sarney Filho, irmão de Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da CBF. ELES VOLTARAM ATRÁS DEPUTADOS Ilderlei Cordeiro (PPS-AC) Perpétua Almeida (PCdoB-AC) Cristiano Matheus (PMDB-AL) Vanessa Grazziotin PCdoB-AM) Davi Alcolumbre (DEM-AP) Evandro Milhomen (PCdoB-AP) Claudio Cajado (DEM-BA) Colbert Martins (PMDB-BA) Fernando de Fabinho (DEM-BA) Jorge Khoury (DEM-BA) José Carlos Aleluia (DEM-BA) Joseph Bandeira (PT-BA) Jusmari Oliveira (PR-BA) Anibal Gomes (PMDB-CE) Arnon Bezerra (PTB-CE) Eugênio Rabelo (PP-CE) Léo Alcantara (PR-CE) Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE) Laerte Bessa (PMDB-DF) Camilo Cola (PMDB-ES) Lelo Coimbra (PMDB-ES) Neucimar Fraga (PR-ES) Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO) Carlos Brandão (PSDB-MA) Cleber Verde (PTB-MA) Domingos Dutra (PT-MA) Flávio Dino (PCdoB-MA) Gastão Vieira (PMDB-MA) Pedro Fernandes (PTB-MA) Pinto Itamaraty (PSDB-MA) Prof. Sétimo (PMDB-MA) Ribamar Alves (PSB-MA) Roberto Rocha (PSDB-MA) Sebastião Madeira (PSDB-MA) Waldir Maranhão (PP-MA) Alexandre Silveira (PPS-MG) Antonio Roberto (PV-MG) Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) Ciro Pedrosa (PV-MG) Edmar Moreira (DEM-MG) Eduardo Barbosa (PSDB-MG) Jaime Martins (PR-MG) Jairo Ataíde (DEM-MG) Jô Moraes (PCdoB-MG) João Magalhães (PMDB-MG) José F. A. de Oliveira (PV-MG) Júlio Delgado (PSB-MG) Lincoln Portela (PR-MG) Marcio Reinaldo Moreira (PP-MG) Marcos Montes (DEM-MG) Maria Lúcia Cardoso (PMDB-MG) Nárcio Rodrigues (PSDB-MG) Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) Rafael Guerra (PSDB-MG) Rodrigo de Castro (PSDB-MG) Virgílio Gumarães (PT-MG) Vitor Penido (DEM-MG) Homero Pereira (PR-MT) Asdrubal Bentes (PMDB-PA) Wladimir Costa (PMDB-PA) Zé Geraldo (PT-PA) Zequinha Marinho (PMDB-PA) Luiz Couto (PT-PB) Marcondes Gadelha (PSB-PB) Bruno Araújo (PSDB-PE) Fernando Ferro (PT-PE) Gonzaga Patriota (PSB-PE) Maurício Rands (PT-PE) Benedito Sá (PSB-PI) Airton Roveda (PR-PR) Angelo Vanhoni (PT-PR) Chico da Princesa (PR-PR) Nelson Meurer (PP-PR) Osmar Serraglio (PMDB-PR) Ayrton Xeres (DEM-RJ) Cida Diogo (PT-RJ) Geraldo Pudim (PMDB-RJ) Índio da Costa (DEM-RJ) Neilton Mulin (PR-RJ) Nelson Bornier (PMDB-RJ) Pastor Manuel Ferreira (PTB-RJ) Fátima Pelaes (PT-RN) Anselmo de Jesus (PT-RO) Francisco Rodrigues DEM-RR) Luciano Castro (PR-RR) Urzeni Rocha (PSDB-RR) Afonso Hamm (PP-RS) Pepe Vargas (PT-RS) Sérgio Moraes (PTB-RS) Décio Lima (PT-SC) Edinho Bez (PMDB-SC) João Pizzolatti (PP-SC) Nelson Goetten (PR-SC) Paulo Bornhausen (DEM-SC) Valadares Filho (PSB-SE) Antonio Bulhões (PMDB-SP) Dr. Pinotti (DEM-SP) Dr. Talmir (PV-SP)Frank Aguiar (PTB-SP) Luciana Costa (PR-SP) Marcio França (PSB-SP) Milton Monti (PR-SP) Nelson Marquezelli(PTB-SP)Paulo Pereira (PDT-SP) Vicentinho Alves (PR-TO) SENADORES Cícero Lucena (PSDB-PB) Garibaldi Alves Filho(PMDB-RN) Flexa Ribeiro (PSDB-PA) Adelmir Santana (DEM-DF) Almeida Lima (PMDB-SE) João Tenório (PSDB-AL)