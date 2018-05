CBG diz confiar em Goto e lança Zanetti como embaixador contra assédios

A diretoria da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) se reuniu nesta sexta-feira e definiu junto com o Ministério Público do Trabalho quatro medidas urgentes que, de acordo com a entidade, serão avaliadas e implementadas a partir de junho relacionadas ao combate a assédios na modalidade. Diversos ginastas e ex-ginastas denunciaram o ex-treinador da seleção masculina Fernando de Carvalho Lopes de ter cometido abusos sexuais enquanto foi técnico do Movimento de Expansão Social Católica (Mesc), de São Bernardo do Campo. Ele nega as acusações.

Uma das medidas deliberadas na reunião desta sexta na CBG está a indicação de Arthur Zanetti, ouro em Londres-2012 e prata no Rio-2016, para a realização de campanhas de combate ao assério, abuso, racismo, manipulação de resultados e outras formas de violência e graudes na ginástica.

A entidade também promete fazer uma cartilha e coutras ampanhas educativas sobre o tema, com recomendações e proibição de condutas a serem anexadas no Código de Ética da CBG. Também será definida a composição do Comitê de Ética e Integridade em 30 dias.

A CBG ainda promete encaminhar minuta da reforma estatutária e regimental para a assessoria jurídica do órgão referente a uma portaria do Ministério do Esporte que amplia a participação de atletas nos processos decisórios das entidades esportivas.

Na ata da reunião desta sexta, a entidade ainda diz confiar no técnico Marcos Goto, de Arthur Zanetti, acusado de saber dos abusos de Fernando e de supostamente ter se omitido.

"A diretoria da CBG reafirma seu compromisso e confiança perante o coordenador Marcos Goto que, vale ressaltar, foi quem incluiu no programa do seminário realizado em janeir entre COB e CBG no auditório do Maria Lenk justamente o tema de combate ao abuso e assério", informa a entidade, que informa que o trinador reiterou que desconhece fatos de abusos. "As propostas serão com urgência avaliadas e implementadas já a partir de junho."