CBG faz seletiva para Sul-Americanos A Confederação Brasileira de Ginástica realiza a partir desta quinta-feira, às 14 horas, a seletiva dos atletas que representarão a seleção de ginástica olímpica masculina nos Jogos Sul-Americanos, entre os dias 7 e 11 de agosto, em Curitiba. A primeira fase da seletiva será realizada na Universidade do Esporte, em Curitiba, com os resultados sendo divulgados na tarde de sábado. Dos 14 ginastas inscritos, oito serão selecionados para a outra eliminatória, a ser realizada em Brasília. Somente seis atletas participarão dos jogos. Os atletas que disputam a seletiva são Juan Carlos Farias (SERC Santa Maria, de São Paulo), Danilo Eduardo Nogueira, Vítor Ogea Camargo, Leandro Salvador Heredia, Fellipe Barros Mendonça (Brasil Futebol Clube, de São Paulo), Paulo Márcio Pena Silva (Associação Desportiva COC, de São Paulo), Mosiah Brentano Rodrigues, Michel Moreno Conceição, Maximiliano Sanford Monte, Rodrigo Domingos de Oliveira, Rogério Innocentte Pereira (Grêmio Náutico União, do Rio Grande do Sul), Victor Cardoso Rosa, Diego Matias Hypólito (Flamengo, do Rio de Janeiro) e Michel Hoefel (Sogipa, do Rio Grande do Sul).