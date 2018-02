CBGin surpresa com a saída de Diego Hypólito A Confederação Brasileira de Ginástica (CBGin) ficou surpresa com a notificação que recebeu de Diego Hypólito e Victor Rosa, ambos do Flamengo, com o pedido de desligamento da Seleção Permanente de Ginástica Artística. Ambos alegaram que os treinos estavam deixando a desejar. A entidade liberou os atletas para voltarem a seus clubes como foi pedido.