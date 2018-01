CBT muda lugar de confronto contra a Suécia pela Davis A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou nesta quinta-feira que o confronto contra a Suécia, de 22 a 24 de setembro, pelo play-off do Grupo Mundial da Copa Davis, será disputado em Belo Horizonte, e não em Nova Lima, cidade na região metropolitana da capital mineira. A arena terá as mesmas características e capacidade de público previstas anteriormente, e será construída dentro do Centro de Feiras e Exposições Expominas, que foi inaugurado em abril deste ano e fica a dez minutos do centro de Belo Horizonte. A mudança ocorreu por causa de desentendimentos entre a direção da CBT e a prefeitura de Nova Lima. "A capital tem melhores condições sob todos os aspectos, e estamos dentro do prazo de mudança e construção da arena estabelecido pela ITF? justificou Lacerda. O Brasil tenta voltar ao Grupo Mundial, que disputou pela última vez em 2003, quando foi eliminado na primeira fase, justamente pela Suécia. O time comandado por Fernando Meligeni não poderá contar com Gustavo Kuerten, que sofreu uma bursite na coxa direita quando estava no processo final de recuperação da segunda cirurgia no quadril.