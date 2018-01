CBV admite critério subjetivo para vagas no vôlei de praia em 2016

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou nesta terça-feira que a segunda vaga brasileira para a competição de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vai ser definida pelo critério de "força máxima", sem descartar a possibilidade de que as duplas mais bem ranqueadas não sejam indicadas. Por ser país-sede, o Brasil tem direito a duas vagas no feminino e no masculino. Talita/Larissa e Alison/Bruno Schmidt são os únicos já garantidos.

Eles foram os primeiros classificados devido à pontuação alcançada na "corrida olímpica", um ranking elaborado pela CBV envolvendo nove etapas do Circuito Mundial. Mas esse critério objetivo não será o mesmo para apontar as outras duas duplas para a Olimpíada.

"Vamos escolher a segunda dupla de cada naipe em janeiro de 2016. Vamos analisar a performance de todas que estão participando do Circuito Mundial. Nosso objetivo é ir para a Olimpíada com força máxima", comentou Fulvio Danilas, diretor de Vôlei de Praia da CBV.

O dirigente deu a entender que a escolha passará também por avaliações subjetivas. "Força máxima é escolher a dupla que consideramos ter a melhor condição. Vamos analisar em conjunto com as comissões técnicas, além de receber das equipes seus planejamentos para o ano."

Classificados, Alison e Bruno Schmidt se disseram aliviados. Assim como Talita e Larissa, eles disputam o Rio Open a partir desta quarta-feira, torneio válido pelo Circuito Mundial e que também será evento-teste para a Olimpíada. A quadra, apesar de ter arquibancadas menores, foi instalada no mesmo ponto da praia de Copacabana onde será disputado o torneio no Rio-2016.

"Eu tirei um caminhão das costas", resumiu Alison, ao falar sobre a classificação. "Poder representar esse País numa competição como essa é um marco para qualquer atleta." A dupla destacou que ainda não tem o planejamento estabelecido para o próximo ano, mas deixou claro que irá priorizar a Olimpíada. "Não tem como estar 100% o ano inteiro, então obviamente que nosso foco para o ano que vem é a Olimpíada. Vamos ter que pesar para estar bem fisicamente", declarou Bruno.

Sobre o evento-teste, Talita avalia que servirá já como preparação para os Jogos. "A posição da quadra, o vento, serão os mesmos. A gente vai querer aproveitar isso", apontou a atleta. As declarações foram dadas durante entrevista coletiva de apresentação do evento, realizada em um hotel de Copacabana.