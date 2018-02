CBV adverte Minas por críticas de Nalbert A Confederação Brasileira de Vôlei decidiu advertir o Telemig Celular/Minas pelas críticas de Nalbert ao regulamento da Superliga. Nalbert não concorda com a final do torneio em jogo único, em lugar de playoff. O regulamento proíbe ''''declarações públicas com críticas depreciativas''''. Em caso de reincidência, o time será multado em R$ 1 mil.