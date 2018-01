CBV adverte técnicos por bate-boca A Confederação Brasileira de Vôlei advertiu o técnico Bernardo Rezende, do Rexona-Ades, por atitude antidespotiva e críticas que afetam a imagem da Superliga. Advertiu ainda o assistente-técnico Hélio Griner, do Rexona, e o técnico Cláudio Pinheiro, do Pinheiros, por atos antideportivos. Os três bateram boca, após o jogo entre os times, terça, em São Paulo.