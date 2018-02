CBV anuncia times da Superliga 2005/06 A Confederação Brasileira de Vôlei divulgou nesta quarta-feira que a temporada 2005/2006 da Superliga terá 19 times ? 12 masculinos e nove femininos ? brigando pelo título a partir de 10 de dezembro. ?Chegamos muito perto do objetivo que tínhamos, de fazer uma Superliga com 12 equipes masculinas e dez femininas. Infelizmente isso ainda não foi possível?, disse Renato D?Avila, gerente da Unidade de Competições da CBV. A competição masculina terá Mastercard/Banespa (SP), Bento (RS), Cimed (SC), Lupo/Náutico (SP), On Line (RS), Tamoyo/São Caetano (SP), Santo André (SP), Telemig/Minas (MG), Ulbra (RS), Nexxera/Unisul (SC), Colombo/USC (RS) e Wizard/Campinas (SP). Na feminina, os times são Brasil Telecom (DF), Pinheiros (SP), Finasa/Osasco (SP, Flamengo (RJ), Minas (MG), Oi/Macaé (RJ), Rexona/Ades (RJ), São Caetano (SP) e Suzano (SP).